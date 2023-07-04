Просунулися в глибину оборони ворога: у ЗСУ порадували успіхом на одному з напрямків (карта)

Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах

Українські війська продовжують успішно вести контрнаступ на Таврійському напрямку. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ до 2 кілометрів просунулися в глибину оборони ворога.

Про це повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень.

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямі зафіксовано найбільший поступ у глибину ворога до 2 км", — уточнив він.

Валерій Шершень додав, що Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.

"Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогові ураження артилерією за виявленими цілями противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", — розповів він.

Спікер наголосив, що хоча окупанти чинять "запеклий опір", ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту, продавлюючи оборону ворога.

За його словами, минулої доби українські воїни на Таврійському напрямку ліквідували 72 окупанти, поранили 166 військових рф, знищили 36 одиниць озброєння і техніки ворога. Шершень зазначив, що щодо втрат ворога на цьому напрямі "інтенсивність нарощується".

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав головне завдання контрнаступу ЗСУ на цьому етапі: це максимальне знищення техніки російських окупантів, а також їхньої живої сили.