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Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
KIA Sorento для ЗСУ від Favbet Foundation Новина оновлена 04 липня 2023, 15:52
KIA Sorento для ЗСУ від Favbet Foundation

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України, який виконує бойові завдання на Донеччині, повнопривідне авто KIA Sorento.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Повнопривідна автівка надійшла в розпорядження батальйону, який займає передові позиції на одному з ключових напрямків оборони.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Теги:
#Автомобіль #Допомога #ЗСУ #Favbet Foundation