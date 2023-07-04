Щит путіна? В рф хочуть відправляти росіян до Криму через зону "спецоперації"

росіяни ломляться у Крим

Навколо окупованого Криму спостерігається дивна активність. На півострів, де регулярно лунають вибухи, раптово кинулися тисячі росіян. Вони вже утворили гігантський затор на Кримському мосту, а тепер їх планують завозити туди через захоплені Запорізьку та Херсонську області. Більше того, для перевезення "курортників" рф виділяє десантні кораблі військового флоту.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, під час своєї чергової наради з чиновниками російський диктатор володимир путін запропонував перенаправити автомобільний потік до Криму через захоплені території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Потрібно оцінити цю ситуацію з усіх точок зору, але, звичайно, всі можливості використати, з цим я згоден. У мене прохання працювати злагоджено разом з усіма службами — з регіональними, з транспортним відомством, з МНС, з МВС. Все, що можливо зробити для громадян, треба зробити", — сказав він.

А в той же час, за інформацією міністра транспорту рф віталія савельєва, він домовився з міністром оборони сергієм шойгу про залучення військових до перевезення людей в окупований Крим. Для цього окупанти хочуть використовувати два десантні кораблі.

"Якщо вони робитимуть по п’ять рейсів за добу, це ще по 200 автомобілів кожен десантний корабель, тобто всього 1000 автомобілів зможемо перевозити переправою", — стверджує російський чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тільки сьогодні, 4 липня, у Севастополі чули гучні вибухи, а Підмосков’я було атаковане безпілотниками.