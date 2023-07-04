Снайперська зброя: командир розрахунку "Богдани" розповів про переваги української САУ

Українська САУ здатна з визначною точністю вражати цілі на відстані 40 кілометрів

Українські військові оцінили переваги вітчизняної САУ "Богдана" та залишились задоволеними тими результатами, які вона показує на полі бою.

Як розповів військовослужбовець першої окремої бригади спеціального призначення Дмитро, українську артилерійську установку можна назвати "снайперською зброєю".

За його словами, до початку вторгнення він і мріяти не міг про те, що керуватиме оновленою версією першої української 155-мм САУ.

"Кабіна не передбачена для далеких переїздів, однак у плані безпеки там зроблено все, щоб навіть під час підриву екіпаж вижив", — зазначив військовослужбовець.

Дмитро також зазначив, що "Богдана" може дуже точно стріляти снарядами калібру 155-мм, які при попаданні можуть знищити практично що завгодно.

Як відомо, "Богдана" — перша українська САУ, здатна використати боєприпаси стандарту НАТО, які передають Україні західні партнери. Вона була створена ще у 2016 році, проте до серійного виробництва вона надійшла лише у 2023 році. Виготовляється вона на потужностях відразу двох заводів.