Окупанти готують вибух на ЗАЕС: у ЗСУ попередили про загрозу

Провокація поки не загрожує перерости у масштабну аварію

Російські окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться під їхнім контролем з 4 березня 2022 року.

Як інформує СтратКом ЗСУ, на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків було помічено сторонні предмети, що нагадують вибухівку.

Навіть у разі вибуху вона не зможе пошкодити самі енергоблоки, проте може створити картинку для пропаганди про те, що ЗСУ нібито обстрілюють територію ЗАЕС.

Інформацію про це росіяни мають намір запустити по своїх ЗМІ та пропагандистських telegram-каналах.

"Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують і контролюють ситуацію та готові діяти в будь-яких умовах. Жодна провокація ворога не пройде", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти з "Росатому" заявили, що в ніч проти 4 липня Україна нібито відключила лінію електропередач, яка забезпечувала електрикою Запорізьку АЕС.

В Україні підтвердили, що ЗАЕС втратила харчування основною лінією, проте не повідомили, чому це сталося.