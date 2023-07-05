Війна — день 497: загроза вчинення теракту росіянами на ЗАЕС, ЗСУ розвивають наступ

Оперативно про головне 5 липня

Майже п’ять сотень днів Україна відбиває російське широкомасштабне вторгнення. ЗСУ продовжують наступальні дії на ряді напрямків, завдаючи окупантам істотних втрат у живій силі та техніці. Водночас росіяни через ЗМІ намагаються нагнітати істерію щодо здійснення вибуху на захопленій ними Запорізькій атомній станції.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через наліт російських БПЛА. Попередньо більша частина з них вирушила до Харківської області.

00:00 Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Заявив, з посиланням на дані розвідки, про те, що на ЗАЕС розміщено щось схоже на вибухівку.

Інформацію за 2 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 494: окупанти завдали удару по Києву, а ЗСУ просуваються на фронтах

З даними за 3 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 495: росіяни перейшли у наступ на ряді напрямків, йдуть важкі бої

Про те, що відбувалося 4 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 496: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, але повітряний терор окупантів не припиняється