Проблеми окупантів під Бахмутом не дають їм успішно оборонятися: свіжі карти боїв

Нинішній темп українських операцій не свідчить про тупикову ситуацію чи про те, що Україна не може відбити великі території, — аналітики ISW

Триває 497-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська ведуть наступальні дії на чотирьох ділянках фронту та за 4 липня просунулися вперед. Проблеми росіян у районі Бахмута негативно позначаються на їх можливості оборонятися, Сили оборони просуваються вперед і закріплюються на нових рубежах.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни зосередили основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

4 липня Генштаб України повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи безуспішно намагалися перетнути північний кордон між Україною та росією на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська проводили атаки на схід від Невського. Генштаб України повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського, Нововодяного, Діброви, району Серебрянського лісу, Веселого.

Луганська та Харківська області

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що росіяни у зоні відповідальності Східного угруповання військ України мають близько 180 тисяч осіб, 120 із яких діють на напрямі Куп’янськ-Лиман.

Донецька область

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація у Бахмуті загострилася, сторони борються за ініціативу та контроль над місцевістю. Українські сили наступають на південному фланзі Кліщиївки, на її північному фланзі точаться бої.

За даними Генштабу України, українські сили відбили 9 атак російських військ поблизу Григорівки, Богданівки, Івановського, на захід від Ягідного і на південний схід від Білої гори. Також українські війська вели наступальні дії на північ та південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях.

Бахмутський напрямок

На думку аналітиків, росіяни часто мають різні проблеми з бойовими можливостями, які впливають на здатність окупантів захищатися від українських контратак в районі Бахмута. ISW раніше оцінювала, що проблеми різних російських угруповань Бахмутської осі поряд з очевидними збоями в командуванні та управлінні, ймовірно, перешкоджали ефективній обороні сил рф в цьому районі.

Донецька область

У Генштабі України повідомили, що українські війська тримали оборону біля Авдіївки та відбили 15 російських наземних атак поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що росіяни без успіху наступали в районі Рівнополя, на 10 км на південний захід від Великої Новосілки вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Російські джерела стверджують, що 4 липня українські війська розвивали контрнаступ у районі Орєхова на заході Запорізької області.

Запорізька область

Російські джерела також продовжували заявляти, що українські сили діють поблизу Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області, попри спроби міноборони рф запевнити, що російські сили повністю контролюють цю територію.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", Ганна Маляр заявила, що контрнаступ ЗСУ триває і має свої успіхи, але про всі досягнення говорити поки що не можна. Вона все ж таки порадувала деякими новинами з фронту.