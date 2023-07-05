Українські війська мають новий успіх на фронті: подробиці та карта

Українські захисники продовжують вести наступальну операцію одразу на кількох напрямках

Збройні сили України мають успіх у результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, на якому ворог зосереджує основні зусилля. Північніше та південніше Бахмута українські військові чинять тиск на окупантів і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.

Про це пише Military Media Center, посилаючись на слова спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав він.

Карта — Deepstate.

Своєю чергою загарбники чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають великих втрат. На цьому напрямі тривають тяжкі бої.

"Продовжуються важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах", - зазначив Ковальов.

За його словами, українські захисники продовжують проведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках.

"Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогняної поразки артилерією за виявленими цілями противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - підсумував Ковальов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня ЗСУ звільнили село Рівнопіль Великоновоселівського району на заході Донецької області. Це село було під окупацією з весни минулого року.