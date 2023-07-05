По Україні шириться повітряна тривога: що відомо зараз

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях через ракетну загрозу

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Це з можливими пусками ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.

Інформацію про це повідомляють у Повітряних силах України.

"Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека! Південь – ракетна небезпека. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

У профільних моніторингових пабліках повідомляли, що з боку Чорного моря на Миколаїв летять ракети. Однак о 10.58 з’явилася інформація, що повітряної мети більше немає в межах Миколаївської області.

У Telegram-каналі "Моніторинг. Україна" пишуть, що підхід ракет з Каспію очікується за годину.

"До акваторії Чорного моря вийшов четвертий ракетоносій. Сумарний залп — 24 ракети типу Калібр", — додали в пабліку.

Жителів областей, у яких зараз оголошено сигнал повітряної тривоги, просять перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 липня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайському в Харківській області. Внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед яких багато дітей.