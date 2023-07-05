росія знайшла чим замінити "вагнерівців" в Україні: Bloomberg розповів, чи допоможе їй це

Місце "Вагнера" на полі бою займуть "зеки" та кадировці

росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і ув’язнених, щоб компенсувати відхід з фронту найманців ПВК "Вагнера", після їхнього невдалого заколоту в рф.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані європейської розвідки.

За їхньою оцінкою, відхід "вагнерівців" з поля бою значно не змінить перебіг війни в Україні.

Нині в армії росії налічується близько 15 тисяч бійців із числа ув’язнених. Своєю чергою Чечня особливого посилення дати не може, тому що вже воюють в Україні 7 тисяч її бійців, підготовку проходять ще тільки 2,4 тисячі. Крім того, кадировці не демонструють помітної ефективності у бою.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що для України значним наслідком збройного заколоту "Вагнера" в росії є компрометація російського керівництва і той факт, що " вагнерівці" більше не воюватимуть на території нашої країни.

У той же час політолог і військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів про те, що путін завдяки невдалому заколоту "вагнерівців" зміг посилити свій вплив.