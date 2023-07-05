В Україні друга за день масштабна повітряна тривога: що відомо (оновлено)

У деяких містах пролунали вибухи

В Україні вдруге за день оголошено масштабну тривогу. Більшість областей зараз перебувають під загрозою ракетної атаки з боку російських окупантів.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України.

"Вірогідні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря. Схід, Південь – ракетна небезпека!", — йдеться у повідомленні.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять перебувати в укриттях.

Варто зазначити, що раніше, ніж за годину до цього, у Повітряних силах попереджали про те, що стратегічний бомбардувальник Ту-160 маневрує на пускових рубежах в акваторії Каспійського моря.

Водночас профільні моніторингові Telegram-канали пишуть, що підліт ворожих ракет до кордонів очікується приблизно за годину.

"Тривогу оголошено в низці областей через дії стратегічної авіації в Каспійському регіоні. Дано команду на пуск. Очікуємо на підліт ракет до кордонів за годину", — зазначили в пабліку.

Також загроза ракетної атаки зараз існує для Херсона та Херсонської області.

О 14:21 у місцевих пабліках з’явилися повідомлення про сильний вибух, який пролунав у Херсоні. До цього про можливий обстріл міста Берислав Херсонської області у своєму Telegram-каналі заявив голова районної держадміністрації Володимир Літвінов.

Оновлено: о 14:54 у Повітряних силах повідомили про відбої повітряної тривоги в областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 липня російські загарбники атакували місто Суми дронами-камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок. Незабаром з’явилося відео моменту прильоту та фотографії страшних наслідків.