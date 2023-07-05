У росіян знову "пропущений": у Ясинуватій потужний вибух та пожежа, куди влучили (відео)
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У росіян знову гаряче на окупованому Донбасі
В окупованій частині Донецької області стався другий за добу потужний вибух. Після російського складу з боєприпасами в Макіївці "бавовна" відвідала сусідню Ясинувату.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За даними в мережі, вибух стався вдень 5 липня, а небо над містом вже огорнув густий чорний дим.
Український журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що приліт припав на ворожий склад.
А у мережі вже з’явилися відео безпосередньо з місця подій. На них можна побачити, що внаслідок обстрілу було вражено залізничну станцію. Там зараз горять фури та вагони.
Пізніше з’явилася інформація про те, що саме було у вагонах. За словами Цаплієнка, в них окупанти зберігали паливо. Крім того, повідомляється, що було вражено і ворожу техніку. У ЗСУ поки що офіційно не коментували те, що сталося.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 4 липня у Донецьку та сусідній Макіївці практично одночасно пролунали вибухи. У другому населеному пункті було вражено ворожий склад із боєприпасами. Це вже офіційно підтвердили у ЗСУ, а у мережі вже з’явились відео, де можна побачити повторну детонацію ворожої зброї. Цікавим виявилося й те, що вогонь, що піднявся над ворожим об’єктом, сформував загадковий силует. Його досі активно обговорюють у мережі.