У росіян знову "пропущений": у Ясинуватій потужний вибух та пожежа, куди влучили (відео)

У росіян знову гаряче на окупованому Донбасі

В окупованій частині Донецької області стався другий за добу потужний вибух. Після російського складу з боєприпасами в Макіївці "бавовна" відвідала сусідню Ясинувату.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними в мережі, вибух стався вдень 5 липня, а небо над містом вже огорнув густий чорний дим.

Український журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що приліт припав на ворожий склад.

А у мережі вже з’явилися відео безпосередньо з місця подій. На них можна побачити, що внаслідок обстрілу було вражено залізничну станцію. Там зараз горять фури та вагони.

Пізніше з’явилася інформація про те, що саме було у вагонах. За словами Цаплієнка, в них окупанти зберігали паливо. Крім того, повідомляється, що було вражено і ворожу техніку. У ЗСУ поки що офіційно не коментували те, що сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 4 липня у Донецьку та сусідній Макіївці практично одночасно пролунали вибухи. У другому населеному пункті було вражено ворожий склад із боєприпасами. Це вже офіційно підтвердили у ЗСУ, а у мережі вже з’явились відео, де можна побачити повторну детонацію ворожої зброї. Цікавим виявилося й те, що вогонь, що піднявся над ворожим об’єктом, сформував загадковий силует. Його досі активно обговорюють у мережі.