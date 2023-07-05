Не означає відправку на фронт: які повістки надходитимуть українцям у липні

В Україні існує кілька видів повісток

Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів. Їх, до речі, є кілька видів.

"Телеграф" розповідає про те, які повістки отримуватимуть українці у липні 2023 року.

Загалом в Україні законом передбачено чотири види повісток:

Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо (вона не означає, що військовозобов'язаний обов'язково буде мобілізований і відправиться на фронт) Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов’язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Повістка для призову на строкову військову службу. Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Слід зазначити, що призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов’язок та військову службу. При цьому в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік. А це означає, що тепер українців можуть мобілізувати вже з 25 років.

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.