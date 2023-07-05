"Таємна війна з таємними правилами": в Україні активно працює ЦРУ — Newsweek

Діяльність ЦРУ на території України чітко регламентована

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США бере активну участь у конфлікті в Україні, проте не бере участі в бойових діях, а займає роль "основного переговорника" та "розвідника".

Про це пише журнал Newsweek, посилаючись на представників американської розвідки.

Так, один із представників американської розвідспільноти підкреслив, що ЦРУ бере активну участь у конфлікті, але при цьому не порушуючи основної обіцянки адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що американські військові не братимуть безпосередньо в ньому участі.

"В Україні йде таємна війна з таємними правилами, що вимагає від ЦРУ відігравати величезну роль як основний шпигун, переговорник, постачальник, розвідник", — сказав високопоставлений співробітник в адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що співробітники Центрального розвідуправління постійно перебувають в Україні, але їхня чисельність обмежена, а діяльність суворо регламентована.

"Більша частина нашого часу йде на відстеження проникнення росії в іноземні уряди та розвідувальні служби. Нам вдалося виявити російських шпигунів в українському уряді та збройних силах, а також у різних інших точках ланцюжка постачання", — сказав співробітник військової контррозвідки.

Також до їхніх завдань входить робота з озброєнням, комунікація з українськими спецслужбами та здійснення контролю за тим, щоб ситуація "не вийшла за рамки". Водночас спецслужба намагається з'ясувати подальші плани дій президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

ЦРУ займається великими обсягами військової допомоги, яку Штати передають Україні. Інформація про неї тримається в таємниці.

"Багато того, що Вашингтон робить для допомоги Україні, тримається в секреті, а багато з того, що зазвичай входить до сфери компетенції американських військових, виконується ЦРУ", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 липня директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїхав до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак глава держави був здивований, що інформація про візит чиновника потрапила до ЗМІ, оскільки такі розмови мають відбуватися "за кадром".