Просування є: у ЗСУ показали, як українські військові штурмують позиції ворога під Бахмутом (відео)

Росіяни зазнали значних втрат під Бахмутом

Українські військові продовжують проводити наступальні дії з низки напрямків, включаючи і Бахмутський.

Як повідомив командувач Сухопутних сил ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у своєму telegram-каналі, сили оборони там мають успіх.

"Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога", — зазначив він.

Крім того, Сирський показав відео штурмових дій 10-ї бригади "Едельвейс" із зачистки укріплень противника на північних підступах до Бахмута.

Як повідомлялося раніше, в інтерв’ю західним ЗМІ Сирський розповів, що українські військові мають усі шанси звільнити Бахмут, оскільки росіяни зазнають величезних втрат, а ЗСУ ще не пустили в хід свій основний бойовий потенціал. Мало того, ще не всі бригади були остаточно сформовані, як і не все західне обладнання отримано.

Разом з тим, як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, офіційні особи поки не можуть говорити про всі досягнення ЗСУ на фронті, проте наголосила, що просування є й особливо воно помітне у південній частині нашої країни, де українські захисники щодня звільняють нові території.