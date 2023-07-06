Війна — день 498: у окупантів горять тили та великі втрати на передовій

Оперативно про головне 6 липня

Сили оборони України продовжують наступати на окремих ділянках фронту на півдні та сході країни, а також завдавати раптових ударів по тилах окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Є поки непідтверджена інформація, що ЗСУ просунулися до 7,5 км на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Зеленський вважає, що для відновлення відносин між українським та російським народами потрібне покарання злочинців, визнання росією агресії та тривалий час. Він сказав про це, виступаючи з відеозв’язку в середу ввечері перед студентами аргентинських університетів.

Окупанти відкрили вогонь по Білозерці Херсонської області, за попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу ввечері.

Інформацію за 3 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 495: росіяни перейшли у наступ на ряді напрямків, точаться важкі бої

З даними за 4 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 496: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, але повітряний терор окупантів не припиняється

Про те, що відбувалося 5 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 497: загроза вчиненню теракту росіянами на ЗАЕС, ЗСУ розвивають наступ