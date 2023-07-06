У хід пішли загородзагони: окупанти кидають позиції на сході, а війська в Бахмуті опинилися в пастці

Росіяни всіма силами намагаються стримати наступ ЗСУ

Успішне просування ЗСУ на деяких напрямках призводить до того, що окупанти цілими підрозділами кидають позиції та залишають поле бою.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, для того, щоб не допустити паніки у своїх лавах, російська армія змушена використовувати "загороджувальні загони", які утримують фронт від колапсу.

За її словами, така картина спостерігається на сході країни, де відбуваються найзапекліші бої. Найскладніша ситуація спостерігається на Бахмутському та Лиманському напрямках.

При цьому Маляр зазначила, що ті росіяни, які перебувають у Бахмуті, опинилися у пастці, оскільки ні просуватися, ні піти з міста вони не можуть.

Заступник міністра також додала, що окупанти стягують туди всі доступні резерви, тобто так просто здавати свої позиції явно не збираються.

Як повідомлялося раніше, в інтерв’ю західним ЗМІ командувач сухопутними військами Олександр Сирський розповів, що українські військові мають усі шанси звільнити Бахмут, оскільки росіяни зазнають величезних втрат, а ЗСУ ще не пустили в хід свій основний бойовий потенціал