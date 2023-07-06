Росіяни продовжують ракетний терор: у бік Києва запустили крилаті ракети

Тривогу оголосили у багатьох областях

Росіяни знову вночі влаштували ракетний терор українським містам. Цього разу вони використовували для цих цілей крилаті ракети "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря.

Як інформують моніторингові групи, запуски здійснювалися двома хвилями, перша з яких попрямувала через центральні області у бік Києва, а друга була помічена у південних областях.

За попередніми оцінками, кінцевою метою обох груп приблизно із 8 ракет є українська столиця.

Інформації про прильоти поки що не надходило, проте киян закликали піти в укриття.

"Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Прямуйте до укриття!", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також є інформація про запуск дронів по північних областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 липня у Сумах під час чергової повітряної тривоги російські окупанти атакували дроном-камікадзе житловий будинок. Будівля зазнала значних руйнувань. Постраждали 16 людей та тіло одного мешканця дістали з-під завалів.

4 липня обстрілу зазнало місто Первомайський Харківської області, поранення отримали понад десять осіб, включаючи дітей.