ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, ворог активізувався на Луганщині: свіжі карти боїв
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ЗСУ утримують позиції, просуваючись на деяких напрямках
Триває 497-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. ЗСУ продовжують перехоплювати ініціативу в районі Бахмута, тоді як у Луганській області противник наростив темпи ударів по українських військових.
Про це йдеться у добовому звіті Інституту вивчення війни.
Бої у Луганській та Харківській областях
Противник продовжує спроби прорвати оборону на напрямі Куп’янськ — Сватове. Тут минулої доби були атаки в районі населених пунктів Новоселівське, Нововодяне та Новоєгорівка.
Російські джерела писали, що окупанти зайняли кілька вулиць Новоселівського, хоча офіційного підтвердження цієї інформації немає.
У Міноборони рф 5 липня повідомили про відбитий наступ української армії в районі Макіївки та Діброви в районі Кремінної.
Бої у Донецькій області
ЗСУ мають успіхи в наступі в районі Бахмута. Судячи з карт, наші військові просунулися на південний захід від Берхівки та на захід від Ягідного.
Також наші захисники продовжують наступальні операції на північ і на південь від міста Бахмут, де їм вдалося закріпитися на нових позиціях. За даними Міноборони України, ЗСУ змогли закріпитися у невстановленому районі на південному фланзі міста.
Водночас, російські джерела писали, що українській армії вдалося зайняти важливу висоту біля Кліщіївки, але не звільнити сам населений пункт.
Протягом минулої доби було зафіксовано обопільні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. Також ворог активно діяв і у районі Мар’їнки.
Бої у Запорізькій та Херсонській областях
ЗСУ продовжують наступ у районі кордону західної частини Донецької області та східної частини Запорізької області.
Російські джерела писали про атаки ЗСУ в районі Старомайорського, Урожайного та Приютного.
Також просуваються наші військові у районі західної частини Запорізької області. Там було зафіксовано бої в районі Жереб’янки за 26 км на південний захід від Оріхова. На цьому ж напрямі ЗСУ атакували позиції ворога на околицях Роботино, Нестерянки та Копані.
Наші військові утримують позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, які були зайняті зовсім недавно. Окупанти продовжують спроби витіснити ЗСУ у районі Антонівського мосту.
Водночас українській армії вдалося перекинути дві невеликі групи підкріплень із правого берега на східний берег.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони України порадували деякими новинами з фронту.