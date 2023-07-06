ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, ворог активізувався на Луганщині: свіжі карти боїв

ЗСУ утримують позиції, просуваючись на деяких напрямках

Триває 497-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. ЗСУ продовжують перехоплювати ініціативу в районі Бахмута, тоді як у Луганській області противник наростив темпи ударів по українських військових.

Про це йдеться у добовому звіті Інституту вивчення війни.

Бої у Луганській та Харківській областях

Противник продовжує спроби прорвати оборону на напрямі Куп’янськ — Сватове. Тут минулої доби були атаки в районі населених пунктів Новоселівське, Нововодяне та Новоєгорівка.

Бої у Луганській та Харківській областях

Російські джерела писали, що окупанти зайняли кілька вулиць Новоселівського, хоча офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У Міноборони рф 5 липня повідомили про відбитий наступ української армії в районі Макіївки та Діброви в районі Кремінної.

Бої у Донецькій області

ЗСУ мають успіхи в наступі в районі Бахмута. Судячи з карт, наші військові просунулися на південний захід від Берхівки та на захід від Ягідного.

Також наші захисники продовжують наступальні операції на північ і на південь від міста Бахмут, де їм вдалося закріпитися на нових позиціях. За даними Міноборони України, ЗСУ змогли закріпитися у невстановленому районі на південному фланзі міста.

Бої за Бахмут

Водночас, російські джерела писали, що українській армії вдалося зайняти важливу висоту біля Кліщіївки, але не звільнити сам населений пункт.

Бої у Донецькій області

Протягом минулої доби було зафіксовано обопільні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. Також ворог активно діяв і у районі Мар’їнки.

Бої у Запорізькій та Херсонській областях

ЗСУ продовжують наступ у районі кордону західної частини Донецької області та східної частини Запорізької області.

Російські джерела писали про атаки ЗСУ в районі Старомайорського, Урожайного та Приютного.

Також просуваються наші військові у районі західної частини Запорізької області. Там було зафіксовано бої в районі Жереб’янки за 26 км на південний захід від Оріхова. На цьому ж напрямі ЗСУ атакували позиції ворога на околицях Роботино, Нестерянки та Копані.

Бої у Запорізькій області

Наші військові утримують позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, які були зайняті зовсім недавно. Окупанти продовжують спроби витіснити ЗСУ у районі Антонівського мосту.

Водночас українській армії вдалося перекинути дві невеликі групи підкріплень із правого берега на східний берег.

Бої у Херсонській області

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони України порадували деякими новинами з фронту.