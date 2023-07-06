Зеленський просить прискорити постачання озброєння від Заходу: один із союзників відреагував

Україна може отримати від США касетні боєприпаси найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський попросив у Заходу не зволікати з постачанням озброєння, необхідного для успішного контрнаступу ЗСУ.

В інтерв’ю CNN він заявив, що затримки з постачанням позначаться на подіях на фронті та сповільнять наступ української армії.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ почався набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Такими паузами ми даємо ворогові можливість розставити більше мін і підготувати межі оборони", — сказав президент.

Водночас видання CBS News пише, що Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання касетних боєприпасів до України.

Джерела видання кажуть, що запит із боку Києва вже почали розглядати.

"Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації. Вони заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій", — зізналося джерело.

Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності 13 років тому, її підписали 123 держави. При цьому України, США та росії у списку підписантів немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в США дали чітку відповідь щодо того, чи американські війська будуть відправлені в Україну.