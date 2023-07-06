Чому не підірвали Чонгарський міст: боєць ЗСУ розповів, що у нього не вийшло (відео)

Навіть при руйнуванні переправи наступ супротивника все одно не вдалося б зупинити

У ніч проти 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, наші військові планували підірвати Чонгарський міст, проте цього не сталося.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів український військовий Іван Сестріватовський, який, за його словами, мав виконати наказ.

Він назвав дві причини, через які підірвати міст не вдалося.

"Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Я мав його побачити. Я стояв саме біля мостів, на першій лінії. Намагався перепідключити, перевіряти ще раз проводи: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили.

Підключив наново, знову спробував. Разів зо три це зробив — вибуху не сталося. Я не сапер, але тут варіантів два. Або була висаджено диверсійна група, або дроти підриву було пошкоджено мінометним обстрілом. І тоді вже діяв за наказом – треба було відходити на інші позиції ", – зазначив військовий.

Сестріватовський упевнений, що навіть у разі підриву мостів на Півдні України наступ супротивника все одно не вдалося б зупинити.

"Це б їх затримало, але ненадовго — на годину-півтори. Вони б просто кинули понтони. Вони готувалися до цієї війни", — вважає боєць.

Нагадаємо, що рано-вранці 22 червня міст у Чонгарі був атакований з повітря, він отримав серйозні пошкодження.

Раніше Телеграф писав про те, що на питання про розмінування Чонгара відповів відомий блогер Олександр Карпюк.