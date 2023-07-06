У ЗСУ натякнули на добрі новини з-під Бахмута: окупантам загрожують великі неприємності

На Бахмутському напрямку українські воїни проводять штурмові дії та витісняють супротивника

Українські війська ведуть контрнаступальні операції у районі села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що там йдуть потужні бої, подробиці поки що розкривати зарано, але він наголосив, що назва села буде дуже символічною для окупантів.

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

"Там (у районі Кліщіївки — ред.) йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але, судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян — окупантів) буде дуже символічною назва Кліщіївка", — зазначив Череватий.

Він додав, що деталі буде повідомлено пізніше.

Ймовірно, Череватий натякав на "кліщі" у військовій термінології. Цей маневр виконується двома рухомими угрупованнями військ, які одночасно охоплюють обидва фланги військ менш рухомого супротивника. Особлива увага приділяється синхронізації дій охоплюючих військ. Внаслідок успішного охоплення ворожі сили можуть потрапити в оточення.

Череватий також розповів, що на Бахмутському напрямку українські війська проводять штурмові дії та витісняють супротивника на південному та північному флангах навколо Бахмута. Російська армія чинить сильний опір.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аналітики підрахували втрати України та росії за місяць наступу ЗСУ. Попри те, що наша армія просувається вперед через мінні поля та інші інженерні споруди, а росіяни просто обороняються, втрати України менші.