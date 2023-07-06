Найстаршій загиблій – 95 років, руйнування у 250 квартирах: моторошні наслідки удару росії по Львову

Розбір завалів продовжується

Ракетний удар по львові, який росія завдала в ніч на 6 липня, забрав життя як мінімум чотирьох людей. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Наймолодшій загиблій було лише 21, а найстаршій — 95.

"Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму", — зазначив голова ОВА Максим Козицький.

Крім того, поранення отримали 34 особи. 13 із них було госпіталізовано.

Руйнуванням зазнали:

понад 30 будинків;

понад 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Також було пошкоджено одну з підстанцій і тепер без світла залишаються близько 150 абонентів.

"Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з трагедією мер Львова Андрій Садовий оголосив у місті дводенну жалобу.

При цьому, як пише глава МВС Ігор Клименко, під час ракетної атаки у Львові було закрито щонайменше 10 укриттів.

"Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України — Залишення в небезпеці", — пише Клименко.

Водночас голова Львівської ОВА Козицький повідомив, що поряд із багатоповерховим будинком, до якого потрапила ракета, було відкрито укриття і воно знаходилося у належному стані, однак у момент удару в ньому знаходилося лише 5 осіб.

Нагадаємо, що після ракетної атаки у Львові на зв’язок не виходить ціла родина. Серед постраждалих дитина.

Також "Телеграф" писав про те, що говорять очевидці та постраждалі ракетного удару по Львову.