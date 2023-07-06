Найстаршій загиблій – 95 років, руйнування у 250 квартирах: моторошні наслідки удару росії по Львову
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Розбір завалів продовжується
Ракетний удар по львові, який росія завдала в ніч на 6 липня, забрав життя як мінімум чотирьох людей. Рятувальна операція продовжується.
Про це повідомили у Львівській ОВА.
Наймолодшій загиблій було лише 21, а найстаршій — 95.
"Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму", — зазначив голова ОВА Максим Козицький.
Крім того, поранення отримали 34 особи. 13 із них було госпіталізовано.
Руйнуванням зазнали:
понад 30 будинків;
понад 250 квартир;
10 гуртожитків;
будинок дитини;
два виші;
санаторна школа.
Також було пошкоджено одну з підстанцій і тепер без світла залишаються близько 150 абонентів.
"Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з трагедією мер Львова Андрій Садовий оголосив у місті дводенну жалобу.
При цьому, як пише глава МВС Ігор Клименко, під час ракетної атаки у Львові було закрито щонайменше 10 укриттів.
"Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України — Залишення в небезпеці", — пише Клименко.
Водночас голова Львівської ОВА Козицький повідомив, що поряд із багатоповерховим будинком, до якого потрапила ракета, було відкрито укриття і воно знаходилося у належному стані, однак у момент удару в ньому знаходилося лише 5 осіб.
Нагадаємо, що після ракетної атаки у Львові на зв’язок не виходить ціла родина. Серед постраждалих дитина.
Також "Телеграф" писав про те, що говорять очевидці та постраждалі ракетного удару по Львову.