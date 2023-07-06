"Голос із дурки": мережу насмішила заява Захарової про Францію та зброю для ЗСУ

У рф вважають, що Захід "отримав бумеранг" за постачання зброї Києву, а в мережі нові перли країни-агресора вже встигли висміяти

До списку божевільних заяв Росії додалася ще одна — у Міністерстві закордонних справ рф запевняють, що протестувальники у Франції нібито використовують зброю, яку Захід постачає Києву.

Про це в ході брифінгу в четвер, 6 липня, сказала офіційний представник МЗС Росії марія захарова.

"Зброя, поставлена Києву, опиняється в руках тих самих протестувальників і застосовується проти поліції там, у Франції", - заявила вона.

Вона також додала, що зброя, що виділяється Заходом, НАТО і безпосередньо Францією, нібито бумерангом повернулася на їхню ж територію та б’є по їхньому власному народу.

Як відреагували у соцмережах

Користувачі соціальних мереж висміяли серйозні заяви марії захарової, іронічно кажучи, що протестувальники, ймовірно, застосовують РСЗВ HIMARS, ракети Storm Shadow та танки Leopard, а також систему ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МЗС рв сергій лавров прокоментував заяви Володимира Зеленського щодо можливого теракту на Запорізькій АЕС. По-перше, він назвав їх "маренням". Мабуть, путініст намагався сказати, що це "маячня сивої кобили", але посоромився і влаштував зі своєї промови цілий ребус.