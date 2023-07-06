Таємні переговори: ЗМІ дізналися, про що США говорять із росією

Переговори проходили із відома Адміністрації Джо Байдена

Колишні чиновники США ведуть конфіденційні переговори з росією щодо України, з метою закласти основу для можливих переговорів між двома країнами.

Про це пише NBC News, посилаючись на слова колишніх і чинних чиновників США.

"Серед цілей — тримати канали зв’язку з росією відкритими, де це можливо, і визначити, де може бути місце для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії з приводу припинення війни", — сказали джерела, які побажали залишитися анонімними.

Секретні переговори з країною-агресором веде група колишніх високопосадовців зі сфери національної безпеки США, експерти та колишні дипломати. Зокрема, експомічник голови Пентагону Мері Бет Лонг, експерт із Європи Чарльз Купчан та експерт із росії Томас Грем, а також низка ексчиновників з Білого дому та Держдепартаменту.

З боку росії участь у цих таємних переговорах беруть вчені, лідери великих аналітичних центрів або науково-дослідних інститутів та інші особи, які перебувають у постійному контакті з людьми, які приймають рішення у кремлі.

На одній із зустрічей був присутній глава Міністерства закордонних справ росії сергій лавров. Це було у квітні, коли той прилітав на засідання ООН до Нью-Йорку. З ним обговорювали питання долі окупованих рф територій України та пошук дипломатичного рішення. Переговори проходили із відома Адміністрації Джо Байдена, але не за її вказівкою. Про результати розмови Адміністрація була поінформована.

"Переговори проходять на тлі зростаючих ознак того, що США та їхні союзники хочуть, щоб москва і київ перейшли до мирних переговорів восени, після завершення контрнаступу України, що триває", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїжджав до України. Разом із президентом Володимиром Зеленським та представниками української розвідки він обговорив стратегію контрнаступу та повернення окупованих територій.