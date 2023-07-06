Як мавпи з гранатою: на ЗАЕС нова загроза через російських окупантів

Росіяни вкотре наражають світ на небезпеку

На Запорізькій АЕС російські загарбники довіряють керувати найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з рф, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Держпідприємство зазначає: "Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян".

Так, додали в НАЕК, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС (рф), який має досвід роботи лише сім місяців. За нормальних обставин, ця посада потребує наявності значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління ядерним реактором.

"Тож навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку. Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає. А отже – необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією її законному оператору", – наголошують в Енергоатомі.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими можуть бути наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС. Варто також знати, що робити у разі аварії на станції. Тут поради українцям від МОЗ.