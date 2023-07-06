Удари по окупованій Макіївці: поки Маляр пояснювала, чому так відбувається, туди знову прилетіло (відео)

В Макіївку прилітає вже щодня

Збройні сили України під час контрнаступу посилено взялися за російські склади та логістичні вузли. Показовою в цій історії є окупована Макіївка, куди вже протягом кількох діб прилітає "бавовна".

Те, що зараз відбувається, пояснила заступник міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, постійні вибухи в тилу окупантів — це "наша відповідь на їхні лобові штурми".

"Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", — каже вона.

У приклад вона навела потужний удар по складу боєприпасів росіян у Макіївці.

"Яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", — пояснила заступник міністра.

Варто зазначити, що в той час, коли було опубліковано пост Маляр, у Макіївці стався черговий вибух. Він став уже четвертим лише за дві доби. До цього туди прилітало вранці 6 та ввечері 5 липня.

Місцеві пабліки вже публікують відео з місця подій. На них можна побачити густий чорний дим, що здіймається в небо. Його видно з різних районів міста.

Що зараз вибухнуло в росіян, поки що невідомо. У ЗСУ поки що офіційно не коментували інцидент.

Нагадаємо, що подивитися епічне відео з вибухом складу боєприпасів, про яке говорить Маляр, ви можете, перейшовши за посиланням. Його, до речі, досі активно обговорюють у мережі.