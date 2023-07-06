"До мурашок": відбувся новий обмін полоненими, з бійцями повернули двох малюків (фото, відео)

Серед тих, хто повернувся додому, є офіцери, рядові та сержанти, співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Харкова

Відбувся черговий обмін полоненими з росією. Україні вдалося повернути додому понад 40 своїх воїнів. Зокрема, йдеться про захисників Маріуполя та бійців із Бахмутського, Запорізького та Харківського напрямів. Також повернуто двох незаконно вивезених із країни дітей 6 та 10 років.

Про це у четвер, 6 липня, повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сьогодні є також і добрі новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них — два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець із Херсона", — сказав він.

Також, за словами Єрмака, сьогодні повернули додому незаконно вивезених до росії українських дітей — 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

"Їх матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", — розповів голова ОП.

У мережі тим часом з’явилося зворушливе відео зустрічі матері зі своїми дітьми, яких вона не бачила цілих півтора року.

Єрмак додав, що щодо повернення незаконно вивезених з країни дітей займається Координаційний штаб з поводження з військовополоненими в координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем і команда ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні Україні вдалося повернути 45 захисників маріупольської "Азовсталі". Кожен із них був бійцем підрозділу Нацгвардії.