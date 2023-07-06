Шукають крайнього? Визнання військового про Чонгарський міст розділило українців

В українців свої версії події

У мережі бурхливо обговорюють зізнання українського військового Івана Сестріватовського у тому, чому він не підірвав Чонгарський міст. Думки щодо цього традиційно розділилися.

Так, під постом "Телеграфа" у Фейсбуці користувачі соцмережі висловили все, що думають про цю ситуацію. Хтось упевнений, що влада намагається зробити крайнім простого солдата, а хтось стверджує, що міст напередодні був розмінований.

За словами Івана, він тричі підключав пристрої, щоб підірвати міст, але йому не вдалося. Він озвучив дві версії: або спрацювали диверсанти на випередження, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Але навіть у разі успішного підриву окупантів би це не зупинило, а лише затримало на якийсь час.

Українців таке зізнання не втішило. Вони обурилися, чому таку важливу справу, як підрив моста для стримування ворога, довірили не професійному саперу, а звичайному солдатові. "А дистанційний підрив не можна було обладнати, щоби без проводів, але з гарантією?", - пишуть українці.

Інші ж навпаки заявили, що Чонгарський міст розминували зрадники. Вони навели в приклад інтерв’ю Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, в якому той підтвердив, що міст розмінували зрадники. Третя група коментаторів лаконічно заявила, що не вірить словам Сестріватовського. На їхню думку, влада намагається знайти "цапа-відбувайла", щоб хоч якось виправдатися перед народом і "відмазати" когось серйозного, хто може бути в цьому замішаним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто здав Південь росіянам. Мер Мелітополя заявив, що йдеться не про одну людину, а одразу про кількох.