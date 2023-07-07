Війна — день 499: окупанти зазнають нищівних втрат, але продовжують атакувати Україну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 570
Розповідаємо оперативно про головне за добу
Контрнаступ Збройних сил України нехай повільно, але просувається, і російські окупанти нічого не можуть з цим вдіяти. А тому продовжують завдавати ударів по мирних людях, як напередодні у Львові.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Ворог здійснив кілька запусків дронів типу "Шахед", у зв’язку з чим у низці областей оголошено повітряну тривогу. У деяких районах вже було зафіксовано роботу ППО.
З даними за 4 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 496: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, але повітряний терор окупантів не припиняється
Про те, що відбувалося 5 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 497: загроза вчиненню теракту росіянами на ЗАЕС, ЗСУ розвивають наступ
Інформацію за 6 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 498: в окупантів горять тили та великі втрати на передовій