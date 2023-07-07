ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку, ворог тисне під Куп’янськом: свіжі карти боїв

Окупанти активно намагаються прорвати нашу оборону на Куп’янсько-Лиманському фронті

Триває 499 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 6 липня українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Розвивають успіх на Бахмутському напрямку, а також рухаються на Запорізькому напрямку. Росіяни тиснуть на лінії Сватове – Кремінна.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби сталося 20 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Росіяни вели наступ на лінії Сватове — Кремінна та на південь від Кремінної. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагалися просунутися в районі Новоселівського, Новоєгорівки, Кармазинівки та Білогорівки.

Луганська та Харківська області

Представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що окупанти активно намагаються прорвати нашу оборону на Куп’янсько-Лиманському фронті.

Донецька область

З’явилися візуальні докази, які підтверджують поступ ЗСУ на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри показують, як російська артилерія завдає удару по українській бойовій машині піхоти на західній околиці Кліщіївки (приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута), що вказує на те, що ЗСУ досягли успіхів у цьому районі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші війська продовжили контрнаступальні операції на південь і на північ від Бахмута і зайняли нові позиції.

Бахмутський напрямок

За словами Сергія Череватого, українські війська зберігають ініціативу навколо Бахмута та відтісняють росіян на північному та південному флангах міста. Окупанти ведуть там наземні атаки. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили атаки російських військ у районі Іванівського, Білої Гори, Берхівки та Богданівки.

Донецька область

Росіяни продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк. У Генштабі ЗСУ повідомив, що російські сили провели безуспішні атаки в районі Авдіївки, Першотравневого, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Українські військові 6 липня вели контрнаступальні дії на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, там наші воїни закріпилися на нових позиціях.

Запорізька область

На кадрах із геолокацією, опублікованих 5 липня, видно, що війська РФ, як і раніше, утримують позиції біля Приютного і, ймовірно, контролюють населений пункт.

Херсонська та Миколаївська області

Сили оборони України 6 липня продовжили контрнаступні дії у західній частині Запорізької області. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, наші війська вели наступ на Мелітопольському напрямі та закріплювали контроль над новими позиціями.

Як повідомляв "Телеграф", Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку йдуть запеклі бої та натякнув, що наші війська можуть взяти Кліщіївку.