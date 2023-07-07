Це дуже важливе питання: Зеленський розповів про цілі візиту до Туреччини

На зустрічі українського та турецького лідера обговорять останні події на фронті і не лише

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Туреччини, де має зустрітися з президентом Реджепом Ердоганом. Однією з тем для обговорення буде зернова угода.

Про деталі візиту український лідер розповів у Празі під час спільної із головою Чехії Петром Павелом прес-конференції, трансляція якої велася на каналі Офісу президента України.

За словами Зеленського, зараз головне для України — зібрати в єдине число всіх лідерів НАТО, щоб спільно чинити тиск на агресора не тільки на фронті.

"Потрібно тиснути разом. У нас є кілька питань до обговорення. Це зернова ініціатива. Це дуже важливе питання підтримки України в НАТО. Це обмін полоненими. У нас є багато тем для обговорення, сподіваюся, у нас будуть певні домовленості із президентом Туреччини", – зазначив наш президент.

Раніше видання Bloomberg писало, що на зустрічі українського та турецького лідера також обговорять останні події на фронті та відносини між двома країнами.

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди спливає 17 липня і росія раніше відмовилася її продовжувати.

Також "Телеграф" писав про те, що Зеленський влаштував "тур" Європою, під час якого, зокрема відвідав Німеччину, Італію та Нідерланди.