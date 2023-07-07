І це — у розпал курортного сезону: на що окупанти перетворили вулиці та пляжі Кирилівки (відео)

Курорт помирає в окупації

Вже другий курортний сезон українська Кирилівка проводить в окупації і все, що зараз відбувається, там нагадує апокаліптичну картину.

У мережі показали, як виглядає окупований курорт на початку липня.

На вулицях селища практично немає людей, там закрито заклади, бази відпочинку та магазини.

Кирилівка під час окупації

Виявились порожніми і пляжі Кирилівки. Традиційно там ніде було яблуку впасти, а люди приходили до моря на світанку, щоб встигнути зайняти місце.

До захоплення Кирилівки росіянами це місце було одним із найулюбленіших для сімейного відпочинку в українців. Щороку сюди приїжджали юрби відпочиваючих, а на вулицях та пляжах завжди було тісно.

Кирилівка до окупації

У коментарях люди згадують про час, проведений на курорті до окупації та вірять у те, що невдовзі зможуть відвідати Кирилівку разом із дітьми.

Нагадаємо, що росія окупувала курорт наприкінці березня 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як окупована Кирилівка виглядала у перший місяць літа. Місцеві жителі розповіли, що цього року Азовське море є абсолютно чистим і в ньому майже немає медуз.