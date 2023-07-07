Уламки впали на машину, є загиблі: наслідки нічної атаки дронів на Дніпропетровщину (фото)

Шість безпілотників було збито вночі над областю

У ніч проти 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-каміказде "Шахед". В результаті є загиблі двоє чоловіків 47 і 30 років.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував область "Шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПВК "Схід". Уламки одного з них впали на авто, яке їхало трасою. На жаль, двоє людей загинули. Загорілася суха трава. Рятувальники пожежу загасили", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що один із ворожих безпілотників потрапив приватним підприємством у Криворізькому районі. Внаслідок пригоди сталася пожежа. Полум’я охопило понад 100 кв.м і сягало 4-метрової висоти. Рятувальники незабаром ліквідували спалах.

"По Нікополю агресор вдарив із важкої артилерії. Люди цілі", — сказав Лисак.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що внаслідок удару по Криворізькому підприємству спалахнув газопровід високого тиску. На щастя, ніхто не постраждав.

Також він підкреслив, що протягом ночі над Дніпром було знищено трьох безпілотників окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці у вівторок, 4 липня, російські окупанти обстріляли з артилерії "Херсон". В результаті є загиблі та постраждалі.