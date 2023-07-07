Збили більшість, але не всіх: у ЗСУ розповіли про нічну атаку "шахедами"

ЗСУ знищили більше половини "шахедів" минулої ночі

У ніч проти 7 липня в небі над Україною збили 12 ворожих "шахедів". Усього було випущено 18 ударних безпілотників.

Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

"У ніч проти 7 липня 2023 р. російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край)", — зазначають силовики.

За даними військових, протиповітряна оборона працювала по безпілотниках у південних та східних регіонах України.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — додали у Повітряних силах.

При цьому силовики не зазначають, чи було зафіксовано прильоти минулої ночі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що уламки ворожого безпілотника впали на автомобіль у передмісті Дніпра. Внаслідок пригоди загинули двоє людей, які перебували у транспортному засобі. За даними місцевої влади, захисники з ПВК "Схід" збили 6 безпілотників ворога.