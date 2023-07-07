Касетні боєприпаси для України: у Білому домі прояснили питання, Резніков не залишився осторонь

Усередині таких снарядів розташовані "касети" із суббоєприпасами

Адміністрація президента США Джо Байдена активно розглядає питання про надання Україні касетних боєприпасів. Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб ЗСУ мали широкий спектр озброєння для відбиття російської агресії.

Про це під час спілкування з журналістами на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна заявив заступник прессекретаря Білого Дому Ендрю Бейтс.

"Це питання активно розглядається. У мене немає оголошення в цей момент із цього приводу", — коротко сказав він.

Ендрю Бейтс додав, що США зосереджені на тому, щоб Україна мала необхідне для захисту від росії озброєння.

"Наш фокус полягає в тому, щоб продовжувати оснащення України широким спектром боєприпасів, які вони активно використовують, сміливо захищаючи свою країну та свій суверенітет від незаконного нападу росії, військових злочинів та звірств", – наголосив він.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, він провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За результатами спілкування Резніков анонсував добрі новини.

"Ми обговорили поточну обстановку на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання. Ми звірили годинник перед наступною зустріччю UDCG у форматі Ramstein, яка відбудеться невдовзі після Вільнюського саміту НАТО. Також ми розповіли про нові проекти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Стежте за хорошими новинами", — написав він у Twitter.

За даними Washington Post, США передадуть Україні касетні артилерійські снаряди M864, вперше зроблені у 1987 році. Вони підходять для стрільби з американських 155-міліметрових гаубиць.

Як повідомляв "Телеграф", за словами високопосадовця адміністрації Джо Байдена, у США вже ухвалили рішення щодо постачання касетних боєприпасів Україні. Очікується, що влада країни зробить офіційну заяву найближчим часом. Довгий час влада країни була проти, проте зараз ситуація, ймовірно, змінилася.