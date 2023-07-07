Тиснемо ворога та утримуємо ініціативу: у ЗСУ розповіли про просування під Бахмутом

Минулої доби російські окупанти 318 разів били по українських військових під Бахмутом ствольною та реактивною артилерією

Сили оборони України здійснюють контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту. За останню добу на Бахмутському напрямку наші воїни просунулися більш як на кілометр.

Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку — ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися північним і південним флангами. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", — уточнив він.

За словами Череватого, за минулу добу російські окупанти 318 разів били українськими військовими ствольною та реактивною артилерією і здійснили три авіанальоти. Усього сталося сім бойових зіткнень — знищено 61 окупанта, 116 поранено, п’ятеро взято в полон.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські воїни перехопили ініціативу на фронті, але рухаються повільно, хотілося б, щоб це відбувалося швидше.