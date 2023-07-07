У США розповіли, що потрібно Україні для вступу до НАТО

Партнери залишаються повністю на боці України

США не проти розширення НАТО, однак Україні для вступу до Альянсу потрібно виконати низку вимог.

Таку заяву в інтерв’ю Голосу Америки зробив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Штати й надалі підтримують політику "відчинених дверей" НАТО.

"Ми також розуміємо, що для того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам. Це необхідно, щоб розпочати серйозну дискусію між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", — сказав Кірбі.

При цьому представник Білого дому наголосив, що Україну ніхто не залишить у "сірій зоні" безпеки між Альянсом та росією.

Він запевнив, що всі партнери повністю на боці української держави у боротьбі з окупантами.

"Повідомлення, передане путіну, голосне і чітке — не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, але і цілий світ продовжать підтримувати Україну", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно про вступ України до НАТО заговорили у Чехії.