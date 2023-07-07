Чехія передасть Україні вертольоти і не лише: чим ще вона допоможе

Чехія є одним із найактивніших помічників України у всіх галузях

Чехія з початку повномасштабної війни активно допомагає Україні озброєнням, незабаром країна передасть Україні вертольоти та боєприпаси. Також Чехія братиме участь у підготовці українських пілотів, у тому числі для винищувачів F-16.

Про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній із президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

"Підтвердив сьогодні пану президенту, що Чехія дарує Україні… вертольоти, а наступні місяці передасть 100 тисяч боєприпасів великого калібру", — уточнив він.

Фіала додав, що Чехія візьме участь у підготовці пілотів, у тому числі й для винищувачів F-16, а також передасть симулятори, щоб льотчики могли навчатись в Україні.

Прем’єр-міністр наголосив, що Чехія є одним із найактивніших помічників України у всіх галузях – фінансової, економічної, гуманітарної, а також одним із найбільших постачальників військової техніки та амуніції.

"Це означає, що щодня з початку війни з Чехії в Україну вирушають у середньому 10 тисяч одиниць амуніції та щонайменше один танк, ЗРК, спеціальний автомобіль тощо", — зазначив Фіала.

Він додав, що на засіданні уряду з підприємцями обговорювалися питання спільного виробництва чеських та українських оборонних фірм. Він наголосив, що це вже не допомога, а співпраця.

Глава чеського сказав, що вважає підтримку України одним із пріоритетів своєї роботи та пообіцяв "дуже інтенсивно" продовжувати підтримувати нашу країну як на шляху до перемоги, так і під час повоєнного відновлення.

Як повідомляв "Телеграф", президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія готова працювати над тим, щоб питання вступу України до складу Євросоюзу почало обговорюватися якнайшвидше.