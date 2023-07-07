Григорій Козловський: Допомога ЗСУ – пріоритет для ФК "Рух"

45-та окрема артилерійська бригада отримала важливе обладнання від Григорія Козловського

Відомий меценат, засновник та президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський продовжує надавати допомогу українській армії, яка протистоїть російському агресору.

Григорій Петрович Козловський надав необхідну допомогу 45-й окремій артилерійській бригаді, яка була створена на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2014 році та дислокується у Львівській області. Водночас академії передали комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки.

Григорій Петрович Козловський

Військовим на передову відправили обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для заряджання, інструменти, відбійні молотки та інше. Також у пакет допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.

Григорій Козловський передав військовим потужні ноутбуки

Як заявив начальник факультету ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Дзюба, сучасна війна ведеться не так автоматами, як різними видами дронів.

"Передові технології зберігають життя людей. Тому мені дуже приємно, і я б хотів від усього нашого колективу ракетного війська та артилерії подякувати клубу "Рух" за цю роботу, яку вони роблять", — сказав він.

Бійці отримали комплектуючі до системи Starlink

Крім того, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ отримали від "Руху" комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги, яку надали військовим, перевищила 800 тисяч гривень.

Григорій Козловський разом зі своїм клубом висловив подяку нашим захисникам. Він зазначив, що вони не просто захищають країну, а й підказують волонтерам, що потрібно, і куди потрібно спрямувати зусилля. Козловський додав, що він і ФК "Рух" тісно співпрацюють із 45-ю бригадою і добре розуміють їхні потреби. Меценат упевнений, що такі кроки значно наближають день нашої спільної перемоги.

Григорій Козловський та ФК "Рух" мають безліч подяк

Водночас генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин запевнив, що ФК "Рух" підтримуватиме українську армію до останнього дня війни. Сьогоднішню допомогу він назвав "даниною подяки нашим військовим за те, що вдалося провести минулий сезон".

Але й це не все — також Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та два десятки рацій. Раніше за кошти мецената військовим купили та передали 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, майже 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також капітально відремонтовано.

Також військовим передали лід-панелі, сенсорний стіл та мультитач-панель.

Також 45-а окрема артилерійська бригада отримувала від Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза, гідравлічний прес та безпілотники "Посейдон". Ці БПЛА оснащені двома камерами з 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження за супротивником з великої висоти.

Подяки ФК "Рух" та Григорію Козловському

Результати такого обсягу допомоги для армії вже сповна відчули на собі окупанти. Від "45-ки" їм були передані "полум’яні привіти" від Григорія Козловського та ФК "Рух" з побажаннями "здохнути" та "згоріти в пеклі".

Григорій Козловський надає допомогу ЗСУ з першого дня війни

Такі "послання" окупантам продовжуватимуться доти, доки останній з них не залишить територію України. Співпраця між футбольним клубом "Рух", його засновником Григорієм Козловським та 45-ю окремою артилерійською бригадою Збройних сил України та іншими військовими продовжується та набирає обертів.