"Наших накривають": Маляр виступила зі зверненням до частини українців

Офіційні джерела, на відміну від неофіційних, узгоджують всю інформацію з командирами ЗСУ

У Міністерстві оборони України вкотре наголосили, що не всі деталі контрнаступу можна розголошувати. У зв’язку з цим там звернулися до власників вітчизняних Telegram-каналів.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Вона попросила адміністраторів інтернет-пабліків не викладати новини з фронту в режимі онлайн та день у день.

"Наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога. Лише після оприлюднення інформації офіційними спікерами — Генштабу, ОСУВів, Міноборони", — каже Маляр, додаючи, що "Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Сирський повідомив про просування ЗСУ під Бахмутом. Він навіть показав як це відбувається.

Також ми повідомляли про те, що в Міноборони України пояснили, чому в окупованій Макіївці останнім часом почастішали потужні вибухи. До речі, поки вони це пояснювали, у місті стався ще один приліт.