Ціль знищено: ЗСУ показали, як палає новітня російська зброя (відео)

Аеророзвідники в тандемі з HIMARS ліквідували новітню розробку окупантів

Виявили і знищили. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ поділося ще одним відео того, як українські воїни "мінусують" російську техніку.

Цього разу Telegram-канал СтратКому показав роботу 47-ої окремої артилерійської бригади.

Зазначається, що це аеророзвідка спільно з HIMARS знищили російську РСЗВ "Торнадо" — новітню розробку окупантів калібру 122 і 300 мм.

Де саме це сталося, військові не уточнюють. Залишили тільки підпис: "для ворога це новітня розробка власного виробництва, для нас – лише чергова ціль".

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України вкотре попросили не викладати новини з фронту в режимі онлайн та день у день. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, це потрібно задля безпеки наших воїнів.