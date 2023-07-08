ЗСУ — Боги війни: як змінилася риторика союзників та України за 500 днів битв

За час битв армія України та суспільство зміцніли, а союзники стали більше вірити в Україну

В Україні сьогодні, 8 липня 2023 року, ювілейний день протистояння російській агресії. Вже 500 днів українські воїни знищують "другу армію світу" та відвойовують метр за метром окупованих територій.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки показав, як змінилася риторика союзників та України за час повномасштабного вторгнення росії.

У перші дні та місяці великої війни світ зі страхом реагував на те, що росія стягує нові підрозділи в Україну. Окупанти перекидали кораблі та важку техніку. Проте вже до середини літа ЗСУ показали всю міць, і окупанти почали боятися вступати у бій із українськими воїнами.

Наступ росіян у перші дні був дуже стрімким. Вони за кілька днів захопили суттєві території на півдні та півночі країни, а у липні оголосили про вихід на адмінкордони Луганської області. Але українським воїнам вдалося звільнити Київську, Чернігівську та Сумську області, острів Зміїний, а також вигнати росіян із Херсона, Миколаївської та Харківської областей. Наразі воїни активно тиснуть на Бахмутському та Запорізькому напрямках, позбавивши ворога переваги. Наразі контрнаступ ЗСУ просувається повільно, але впевнено. На Заході вважають, що це початок середини.

Також Сили оборони України втопили крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту росії. Крім того, Крим та російські бази регулярно піддаються атаці дронів. Захоплений півострів більше не є надійним та безпечним тилом для окупантів, особливо після удару по Кримському мосту.

Система ППО теж стала сильнішою. Якщо на початку більша частина російських ракет долітала до цілей, завдаючи серйозної шкоди цивільній та військовій інфраструктурі, то зараз в Україні є комплекси ППО Patriot. Вже давно більша частина ракет і дронів ворога знищуються в небі, і навіть "не збивні" ракети "Кинжал".

Дивлячись на те, як борються українські воїни, союзники також змінили свою риторику. Німеччина довгий час виступала проти передачі танків Leopard Україні, але в результаті влада країни не тільки схвалила передачу важкої зброї з ФРН, а й дозволила реекспорт з інших країн. Тепер Україна чекає, коли ж союзники вирішать питання про передачу винищувачів F-16, про які на початку вторгнення навіть не йшлося. Нагадаємо, що навчання перших льотчиків пройдуть у Великій Британії вже цього літа.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки часу для контрнаступу має Україна. Глава Української розвідки Кирило Буданов дав свій прогноз.