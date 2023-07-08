"Листівка підтримки": українцям пропонують підтримати родини загиблих Героїв

На касах магазинів Києва вже з'явились скриньки

Громадська організація "Мрія дітей України" для підтримки родин загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти започаткувала проєкт "Листівка підтримки".

"Щодня ми надсилаємо гуманітарну допомогу і вкладаємо в пакунки листівки з теплими словами і побажаннями від небайдужих українців. Ці листівки "полетять" разом із нашими посилкам у родини, які найбільш потребують підтримки у вигляді щирих слів, малюночку від дитини тощо", — розповідає голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Ініціативу підтримала мережа дитячих магазинів Антошка. На касах магазинів Києва вже з'явились Листівки і скриньки для них.

"Дуже щемливо, коли такі листівки підписують діти. А що мене найбільше вразило, це підлітки, які також цікавились та долучились до проєкту" — каже Ярова.

Психологічна підтримка, розуміння, що вони не наодинці зі своєю бідою родинам загиблих захисників потрібні не менше, ніж будь-яка інша допомога. Чим більше представників відповідального бізнесу та небайдужих громадян долучаться до проєкту, тим потужніший сигнал отримають родини героїв: "Ми одна українська родина".