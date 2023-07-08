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Одна категорія чоловіків може вільно виїхати з України: які документи потрібні

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Під час війни діє заборона виїзду чоловіків за кордон Новина оновлена 08 липня 2023, 13:29
Під час війни діє заборона виїзду чоловіків за кордон. Фото poland2day.com

Право на виїзд потрібно підтвердити відповідними документами

Під час дії військового стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі України. Однак є низка винятків, у тому числі залишати країну мають право чоловіки, які мають посвідку на проживання в іншій країні.

Про це розповів помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Владислав Зайцев у коментарі ZN.ua.

Такі чоловіки за наявності необхідних документів можуть в’їхати в Україну, а потім вільно виїхати з країни.

Якщо чоловік з посвідкою на проживання в іншій країні вперше виїжджає з України, на кордоні йому потрібно показати паспортний документ з позначкою про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

У разі, якщо чоловік живе за кордоном, тимчасово приїхав до України і знову хоче повернутися до країни проживання, для виїзду він має надати паспортний документ зі штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та штампом про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України. Його також може замінити довідка про перебування на консульському обліку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть виїхати з України чоловіки, у документах яких стоїть позначка "знятий з обліку".

Теги:
#Чоловіки #Війна #Виїзд за кордон