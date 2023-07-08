Було складно: у ЗСУ розповіли, чому росія не змогла знищити українські літаки в перші дні вторгнення

Як Україна зберегла літаки

Перші місяці вторгнення для українських пілотів та зенітників були особливо напруженими, проте їм вдалося зберегти контроль за небом.

Як розповів в інтерв’ю "Фокусу" спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на 500 день вторгнення, подібні тренування проводилися з 2014 року на полігоні "Ягорлик" у Херсонській області.

"Там щоосені вони тренувалися збивати повітряні цілі, на зразок Ту-143 "Рейс" — це старі радянські безпілотники, фактично копія ракет "Калібр" за характеристиками. Де-факто, саме ці тренування — єдина практика наших зенітників у відбитті атак крилатими ракетами ворога ", — сказав він.

За його словами, українські пілоти теж вчилися збивати ці БПЛА, а також виходити з-під ракетної атаки та здійснювати посадку на спеціальних ділянках автомобільних доріг.

За словами Ігната, саме ці тренування дозволили зберегти більшу частину літаків у перші дні російського вторгнення. Деяку частину літаків було втрачено, проте повного контролю неба росіянам досягти не вдалося.

"Якби їм це вдалося, це призвело б до втрати країни. А цього не можна було допустити", — зазначив він.

Гнат нагадав, що перші півтора місяця для українських повітряних сил були дуже важкими, оскільки довелося вибудовувати систему ППО з того, що залишилося на озброєнні, а також організовувати чергування на запасних аеродромах. Крім того, доводилося постійно здійснювати бойові вильоти.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ раніше повідомили, що з початку червня Україна втратила в боях 1 літак, хоча в росії заявили, що збили 20.