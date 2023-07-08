Війна росії проти України не може затягтися на роки: в ОП назвали причини

Кількість доступних Україні ресурсів зростає, тоді як російські ресурси скорочуються

Широкомасштабна війна російської федерації проти України, що триває ось уже 500 днів, не може продовжуватись роками, оскільки для цього у країни-агресора немає необхідних ресурсів.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю російському "Медузу".

"Ця війна не може затягтися на роки — виходячи з ресурсів сторін це неможливо", — сказав він.

Він пояснив, що ресурсні можливості України зростають: "Вона нешвидко отримує ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, але отримуватиме їх у прискорювальному темпі, тому що військово-промислові комплекси України та її партнерів працюють все інтенсивніше. Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць — а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь".

У той же час, зазначає Подоляк, у росії наявні ресурси поступово скорочуються.

"Практично все, що росія мала, вона вже витратила на війну. Докуповувати десь ті чи інші витратні матеріали, щоб виробляти додаткові обсяги високоточної зброї, ракет, це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку. Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і водночас з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Все це позначатиметься на економічному стані росії", — пояснив радник глави ОП.

Подоляк зазначив, що одним із варіантів, вигідних росії, було б заморожування конфлікту, проте Україна не повинна цього допустити, оскільки для неї "це означатиме фінал існування держави".

"Якщо росія зачепиться за цей сценарій, вона зможе провести додаткову мілітаризацію та модернізацію своєї армії. Ми чудово розуміємо, до чого це може привести. І вже точно після 500 днів війни ми не настільки дурні, щоб свідомо йти на це", — сказав він.

Як повідомлялося, після більш ніж 16 місяців війни Україна почала перевершувати росію у кількості танків.