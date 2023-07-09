Контрнаступ ЗСУ триває мінімум на трьох ділянках: свіжі карти боїв

Українські операції на фронті є "початком середини" ширшого контрнаступу

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501 день. За останню добу українські сили провели контрнаступні операції як мінімум на трьох ділянках фронту. Їм удалося просунутися на південному фланзі Бахмута. Тим часом російські окупанти продовжують завдавати наземних атак уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник міністра оборони США з політики Колін Кал вважає, що нинішні українські операції на фронті є "початком середини" ширшого контрнаступу і тому "поки що рано судити", як воно йде.

Луганська область

Одна з основних цілей російських окупантів — захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області та північну частину Донецької області).

За даними Генштабу, загарбники намагалися просунутися на північний захід від Сватового в районі Берестове (19 км на північний захід), Новоселівського (14 км на північний захід) та Стельмахівки (15 км на північний захід) та на південь від Кремінної до районі Берестове (30 км на південь від Кремінної) та Веселого (32 км на південь від Кремінної).

Як повідомив російський блогер, війська Росії безуспішно намагалися форсувати річку Жеребець між Сватовим і Кремінною й атакували з боку Кармазинівки (12 км на південний захід від Сватового) у напрямку Черемшини (20 км на південний захід від Сватового).

Водночас українські військові продовжують бити по районах зосередження російських військ у глибині тилу Луганської області.

Донецьк

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися більш як на 1 км у невстановлених районах на південь від Бахмуту. Бої тривають північніше Бахмута.

Згідно з заявами російських блогерів, війська Росії відбили атаки українських сил в районі Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута) і Курдюмівка (12 км на південний захід від Бахмута) і що бої продовжуються за висоти на північ і захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута

За інформацією Генштабу, окупанти провели безрезультатні наступальні операції в районі Авдіївки, Новокалинове (11 км на північний захід від Авдіївки), Степове (3 км на північний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). (13 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнка (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Запорізька, Херсонська та Миколаївська області

Українські війська продовжили наступ уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. У генштабі повідомляють, що загарбники вели безуспішні наступальні операції у районі зв. п. Благодатне (5 км на південь від Великої Новосілки)

Як стверджують російські блогери, українські сили вели безуспішні наступальні операції поблизу н. п. Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки), Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки), Рівне (8 км на південний захід від Великої Новосілки) та Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки).

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, українські сили продовжують наступальні дії на мелітопольському (захід Запорізької області) напрямі. ЗСУ знищують техніку ворога, зброю та склади боєприпасів на цьому напрямку

Прессекретар Таврійської групи військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські війська досягли часткового успіху і просунулися на мелітопольському напрямі.

Водночас російські блогери повідомили, що українські сили відійшли з району П’ятихати-Жереб’янки, приблизно за 25 км на південний захід від Орєхова.

Як заявляє міноборони росії, російські сили відбили поразку двох українських розвідувальних підрозділів поблизу зв. п. Марфополь (9 км на південь від Гуляйполя) та Роботине (12 км на південь від Орєхова), а також зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу у районі н. п. Дорожнянка (6 км на південь від Гуляйполя).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов розповів, скільки є часу в України, щоб досягти успіхів у ході контрнаступу.