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Чекаємо на жести "доброї волі"? Резніков назвав напрямки, де росіяни можуть відступити

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Олексій Резніков Новина оновлена 09 липня 2023, 07:24
Олексій Резніков. Фото Міноборони України

росіяни використали вже всі засоби повномасштабної конвенційної війни

У Міністерстві оборони України висловлюють надію на швидкі "чергові жести доброї волі" російських окупантів на сході чи півдні країни.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в ефірі телемарафону.

"Ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета "СВО" не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо так звані акти "доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області", – каже міністр.

За його словами, окупанти вже використали всі засоби повномасштабної конвенційної війни. Резніков пояснив, що йдеться про флот, авіацію, а також сухопутний компонент. Водночас противник навіть вдався до тактики масованих ракетних ударів по Україні, щоб знищити критичну інфраструктуру і позбавити українців світу. Однак такий сценарій росії з тріском провалився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти заговорили про те, що війну в Україні треба зупинити. Вони пояснили це нібито захисту Білгородської області від обстрілів.

Теги:
#Україна #Росія #Контрнаступ #Олексій Резніков #ЗСУ