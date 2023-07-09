Чекаємо на жести "доброї волі"? Резніков назвав напрямки, де росіяни можуть відступити

росіяни використали вже всі засоби повномасштабної конвенційної війни

У Міністерстві оборони України висловлюють надію на швидкі "чергові жести доброї волі" російських окупантів на сході чи півдні країни.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в ефірі телемарафону.

"Ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета "СВО" не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо так звані акти "доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області", – каже міністр.

За його словами, окупанти вже використали всі засоби повномасштабної конвенційної війни. Резніков пояснив, що йдеться про флот, авіацію, а також сухопутний компонент. Водночас противник навіть вдався до тактики масованих ракетних ударів по Україні, щоб знищити критичну інфраструктуру і позбавити українців світу. Однак такий сценарій росії з тріском провалився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти заговорили про те, що війну в Україні треба зупинити. Вони пояснили це нібито захисту Білгородської області від обстрілів.