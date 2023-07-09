Виїхати зможуть навіть не всі жінки: кого з українців випускатимуть за кордон у липні

Остаточне рішення приймається прикордонниками

Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.

Телеграф розповідає про те, кого з українців випустять за кордон у липні 2023 року.

Жінки

Українки можуть виїздити за кордон майже без обмежень. Міністерство оборони України наголошує, що виїхати за кордон можуть навіть військовозобов'язані жінки. Але обмеження на виїзд мають жінки-посадовці та народні депутати. Вони можуть перетинати кордон тільки з метою службового відрядження.

Чоловіки

Виїзд чоловіків за кордон заборонений до кінця воєнного стану всім військовозобов'язаним та обмежено придатним до військової служби за деякими виключеннями. Також з січня 2023 року виїзд за кордон заборонений депутатам, посадовцям і прокурорам. Вони можуть залишити Україну тільки з метою службового відрядження

Ось хто з чоловіків може виїхати за кордон 2023:

непридатні до військової служби — при наявності рішення медичної комісії про непридатність;

тимчасово непридатні до військової служби — при наявності довідки про інвалідність і документу на підтвердження статусу тимчасово непридатного;

чоловіки з інвалідністю I-III групи — при наявності документа, який підтверджує статус інваліда і виданий в Україні;

батьки трьох та більше дітей — при наявності свідотств про народження дітей, про шлюб або розірвання шлюбу, або посвідчення батька багатодітної сім’ї;

батьки-одинаки неповнолітньої дитини — при наявності свідотства про народження дитину і документу про смерть матері чи позбавлення її материнських прав;

чоловіки, якісупроводжують хворого родича (дружину, батьків, дітей) чи родича з інвалідністю — при наявності документів про стан здоров'я хворого і виключно в супроводі особи, яку доглядає чоловік;

чоловіки, які супроводжують дитину чи дружину з інвалідністю — при наявності відповідного лікарського висновку;

чоловіки, які постійно проживають за кордоном і можуть підтвердити це спеціальними відмітками в паспорті;

діячі культури, які отримали дозвіл на виїзд від Міністерства культури;

моряки і залізничники — при наявності листа судовласника чи трудового договору;

спортсмени — при наявності дозволу на участь в змаганнях за кордоном від Міністерства спорту;

водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і мають профіль в інформаційній системі Укртрансбезпеки;

волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ і гуманітарну допомогу;

поранені військовослужбовці ЗСУ — при наявності направлення на лікування за кордоном і підтвердження від МОЗ.

Варто зазначити, що навіть наявність всіх необхідних документів не гарантує виїзду за кордон. Остаточне рішення приймається прикордонниками.

Варто зазначити, що навіть наявність усіх документів не гарантує виїзду за кордон. Остаточне рішення ухвалюється прикордонниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як водії можуть виїхати з України і які документи для цього необхідні.

Також "Телеграф" повідомляв про виїзд з України для депутатів місцевих рад. Вони мають право залишити країну за наявності однієї обставини з чотирьох.